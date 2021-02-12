«Желтое» предупреждение: 13 февраля в Украине ожидается метель, сильный ветер и гололедица
13февраля вУкраине ожидается сильный ветер спорывами до15-20м/с, вРовненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях— метель; надорогах большинства областей образуется гололедица (первый уровень опасности, «желтый»).
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Втечение 12-13 февраля вУкраине прогнозируется значительное снижение температуры; 14-18 февраля холодная погода сохранится.
Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог! Отводителей ипешеходов требуется повышенное внимание кмерам безопасности исоблюдению правил дорожного движения.
Рекомендовано соблюдать скоростной режим идистанцию, отказаться отрискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести каварийным ситуациям; при приближении кпешеходным переходам иместам расположения детских учреждений снижайте скорость доминимума; вусловиях ухудшения погодных условий синтенсивным выпадением снега игололедом надорогах неиспользуйте автотранспорт слетними шинами.
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По материалам: Gismeteo