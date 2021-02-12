Экзотическая рыба-пила оказалась на грани исчезновения

Морские биологи предупредили, что из-за чрезмерного вылова ипотери среды обитания рыба-пила вскоре может исчезнуть изМирового океана. Насчитывается 18стран, где отсутствует поменьшей мере 1вид рыбы-пилы, иеще 28стран, где исчезли 2вида, сообщает The Independent.

©Shedd Aquarium

Новое исследование ученых изУниверситета Саймона Фрейзера вБританской Колумбии, Канада, показало, что эти похожие наакул скаты исчезли изполовины прибрежных вод мира искоро будут истреблены. Ранее рыбы обитали вдоль берегов 90стран, внастоящее время в46странах они больше неводятся.

Напланете обитает 5видов рыбы-пилы, 3изних находятся под угрозой исчезновения, а2других внесены всписок уязвимых видов Международного союза охраны природы (МСОП).

Эти рыбы являются одними изсамых крупных вокеане, некоторые особи достигают длины 7,6м. Они используют свою «пилу», чтобы находить иконтролировать движения мелкой добычи, измеряя электрические поля, которые излучают другие существа. Части рыбы-пилы являются одними изсамых ценных вторговле плавниками, атакже используются для изготовления лекарств.

Восстановить популяцию поможет сдерживание вылова изащита мест обитания. Мангровые заросли напобережьях— одно измест, где процветают эти виды рыб. Международные меры посохранению видов рекомендуются в8странах: Куба, Мадагаскар, Танзания, Колумбия, Бразилия, Панама, Мексика иШри-Ланка. Улюдей есть возможно восстановить более 70% исторического ареала обитания рыбы-пилы.

©Museums Victoria

По материалам: Gismeteo