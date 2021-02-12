Общество
13 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет снег
Всубботу, 13февраля, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей, кроме южных, пройдет снег. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-14м/с, порывы до20м/с.
©pixabay.com
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −15…−13 °С, днем температура воздуха составит −13…−9 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −16…−13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −10…−5 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−12…−9 °С, днем температура воздуха поднимется до−8…−6 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −11…−10 °С, днем воздух прогреется до−8…−5 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo