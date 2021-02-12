Общество

13 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет снег

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Всубботу, 13февраля, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей, кроме южных, пройдет снег. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-14м/с, порывы до20м/с.

13 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет снег

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −15…−13 °С, днем температура воздуха составит −13…−9 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −16…−13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −10…−5 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−12…−9 °С, днем температура воздуха поднимется до−8…−6 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −11…−10 °С, днем воздух прогреется до−8…−5 °С.

13 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет снег

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Тихановская призвала Украину поддержать Беларусь на международных площадках

1 час ago

“Это ошибка”. У Путина отреагировали на слова Лаврова о “разрыве” с ЕС

1 час ago

НБУ приглашает общественность обсудить расширение возможностей бизнес-карт

2 часа ago

Олимпиада-2020: МОК отреагировал на отставку главы оргкомитета Игр в Токио

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button