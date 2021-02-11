Общество

В Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
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В Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине могут отменить обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект. Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекта закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатило свой штраф в течение 15 дней", – отметил Геращенко.

Кроме того, в ближайшее время в Раде зарегистрируют законопроект о привлечении представителей дипломатического корпуса к административной ответственности, если они будут нарушать Правила дорожного движения в Украине.

Ранее сообщалось, что пьяным водителям ужесточат ответственность.

Читайте также, в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения. Одним из нововведений является то, что теперь водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте.

Кроме того, в Украине ввели новые дорожные знаки из Евросоюза. Новые указатели получили название 1.40 "Изменение покрытия", и устанавливаются они на аварийно опасных участках, где дорожное покрытие резко меняется, например с асфальта на брусчатку.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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