В Украине 11 февраля ожидаются осадки и гололедица
ВУкраине, кроме юго-востока, временами снег имокрый снег, наЗакарпатье, днем ивцентральных, местами северных иХарьковской областях— сдождем, взападных, днем ивсеверных областях— значительный, вКарпатском регионе— сильные осадки.
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Вцентральных, северных областях инаПрикарпатье местами ожидается налипание мокрого снега, гололед; надорогах страны образуется гололедица.
Ветер юго-восточный спереходом взападных областях всеверо-западный, 7-12м/ с, взападной части порывы 15-20м/с, метели.
Температура всеверных ибольшинстве западных областей днем −5…0 °С, наостальной территории +1…+6 °С, накрайнем юге страны +9…+14 °С.
Такие погодные условия могут привести кнарушению, наотдельных участках дорог иулиц прекращения движения автотранспорта.
Спасатели обращаются квладельцам транспортных средств: воздержитесь отпутешествий автомобилями впериод непогоды инеоставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могла своевременно икачественно очистить дороги итротуары отснега!
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По материалам: Gismeteo