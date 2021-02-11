Общество

В Одессе рецидивист годами насиловал дочерей: в полиции сообщили жуткие подробности (фото, видео)

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В Одессе рецидивист годами насиловал дочерей: в полиции сообщили жуткие подробности (фото, видео)

В Одессе неоднократно судимый мужчина годами насиловал двоих несовершеннолетних дочерей. О жутком случае сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Уголовник начал развращать девочек, когда одной из них было 13 лет, а второй 16. На данный момент одна из сестер все еще несовершеннолетняя.

48-летнего мужчину задержали после того, как о насилии в семье в полицию донесли посторонние люди. Сами жертвы были настолько запуганы, что годами молчали об отце-садисте.

В Одессе рецидивист годами насиловал дочерей: в полиции сообщили жуткие подробности (фото, видео)

Сам маньяк убеждал девочек: то, что он с ними делает, является нормальным. Когда они начинали сопротивляться, он начинал из избивать и запугивать.

Девочки признались, что боялись рассказать матери о папе-извращенце. Одна из сестер даже задумывалась о самоубийстве. 

Насильник задержан, его будут судить по ч. 2 и 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Одессой задержали маньяка, который в один день изнасиловал девушку и ее мать.

По материалам: Подробности

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