В Германии продлили локдаун

Канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель договорились о продлении локдауна в стране до 7 марта. Основные ограничения, введенные ранее для сдерживания распространения COVID, остаются в силе, однако есть и определенные послабления, сообщает DW.

Так, сохраняется ограничение частных контактов, а также обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. От необязательных частных поездок и визитов рекомендуют воздержаться.

Читайте также

Коронавирус в Украине: последние данные и статистика по областям

Во время совещания решили, что правительства федеральных земель будут самостоятельно принимать решение о возобновлении обучения в школах и работы детских садов. Отдельные земли заявили о намерении постепенного восстановления обучения в школах еще в феврале.

Среди запланированных послаблений – разрешение парикмахерским возобновить работу с 1 марта при условии предварительной записи клиентов и использовании медицинских масок.

Дальнейшие послабления будут вводить после того, как удастся достичь показателя в 35 новых случаев заражения на 100 тыс. населения за семь дней и ниже. Тогда планируют разрешить работу учреждений розничной торговли, музеев и тому подобное.

Следующее совещание относительно дальнейших шагов запланировано на 3 марта. По словам Меркель, к ослаблению ограничений власть подходить осторожно, ведь необходимо сделать все возможное, чтобы избежать серьезных колебаний уровня заражений в стране. Канцлер отметила существенное снижение количества новых случаев заражения COVID-19 в стране после введения ограничений.

Ранее мы писали о том, что Германию охватила третья волна COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности