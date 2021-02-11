Снежный коллапс и морозы до -30: непогода в Украине усилится

В ближайшее время в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха. С 15 по 18 февраля столбики термометров в северных регионах страны опустятся до -25…-30 градусов.

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Николай Кульбида.

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Также Украину продолжает заметать снегом. По информации "Укравтодора", интенсивный снегопад "накрыл" правобережье страны. До 10 см снега выпало в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской и Житомирской областях при температуре воздуха -1…-7 ° С.

В Черновицкой и Закарпатской областях наблюдается снег с дождем с образованием небольшого гололеда на покрытии.

Из-за непогоды движение грузовиков в некоторых регионах ограничили:

– В Закарпатской области ограничили движение крупногабаритного транспорта на автодороге М-06 Киев – Чоп (км 702-774) с 6:15 утра.

– В Ивано-Франковской области с 8:00 ограничили движение большегрузного транспорта на автодороге Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Львов на отрезке г. Рогатин – граница Львовской области.

– С 8:30 ограничено движение грузовиков автодорогой Н-09 во Львовской области на км 395 + 332 – 439 + 545.

По данным метеорологов, в Киеве сильные снегопады без остановки продлятся до вечера субботы, 13 февраля, сообщает пресс-служба КГГА.

В связи с непогодой в столице власти закрыли школы и детские сады 11-12 февраля. Обучение организовано в дистанционном режиме. Кроме того, из-за ухудшения погоды в Киеве не будут проводить традиционные продуктовые ярмарки.

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев временно ограничен. На восьми въездах в Киев развернуты пункты обогрева для водителей. В ГСЧС советуют воздержаться от путешествий автомобилем и не оставлять автотранспорт вдоль дорог, поскольку это мешает убирать снег.

Напомним, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением дорожного движения на дорогах государственного значения, можно обратиться к дежурным диспетчерам служб в областях. Номера их телефонов доступны по ссылке.

Для получения информации о состоянии проезда по автодорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации граждане могут воспользоваться круглосуточной горячей линией "Укравтодора": (044) 287-11-40.

Все площадки для отстоя крупногабаритного транспорта, которые расположены вдоль государственных автодорог, отмечены на Google-карте, которая доступна по ссылке.

Ранее мы писали о том, что на Украину надвигается снежный апокалипсис. В ближайшие дни страну продолжит засыпать снегом, а затем придет антициклон – осадки прекратятся, но температура воздуха существенно снизится.

Из-за снегопадов движение транспорта на дорогах Украины сильно утруднено, также участились случаи ДТП. В связи с этим спасатели призывают воздержаться от поездок на автомобилях, а также просят владельцев автомобилей не оставлять транспорт вдоль дорог, чтобы тот не мешал работе снегоуборочной техники.

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По материалам: Подробности