Погода в Украине 12 февраля: ветрено, осадки в виде снега и дождя

Коронавирус в Украине: последние данные и статистика по областям

В Германии продлили локдаун

Непогода в Украине: спасатели предупредили о значительных осадках и гололедице

В Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД

Львовян призвали выйти на дистанционным режим работы

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Резкое похолодание в Западной Австралии уничтожило тысячи птиц

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