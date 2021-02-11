Погода в Украине 12 февраля: ветрено, осадки в виде снега и дождя
Впятницу, 12февраля, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, всеверных изападных областях выпадет снег, вюжных, центральных ивосточных частях страны пройдет мокрый снег, временами переходящий вдождь, надорогах образуется гололедица.
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Ветер северо-западный, юго-западный, 5-15м/с, порывы до18-21м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −14…−13 °С, днем температура воздуха составит −12…+4 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −15…−14 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −13…−9 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−11…−3 °С, днем температура воздуха поднимется до+6…+13 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −10…−9 °С, днем воздух прогреется до−1…+8 °С.
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По материалам: Gismeteo