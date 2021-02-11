Общество

На Черном и Азовском морях 12 февраля ожидается сильный шторм

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Вакватории Черного иАзовского морей объявлено штормовое предупреждение. Обэтом сообщает Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям.

На Черном и Азовском морях 12 февраля ожидается сильный шторм

©pixabay.com

«12февраля вакваториях Черного моря (кроме восточной части) иАзовского моря ожидаются порывы ветра до25-28м/с; высота волн наЧерном море составит 30-50дм, наАзовском— 15-20дм; всеверо-западной части Черного моря возможно быстрое обледенение судов (IIуровень опасности, оранжевый)»,— сообщает ведомство.

Как сообщалось ранее, вУкраине 11февраля ожидаются осадки (снег, лдждь) игололедица.

На Черном и Азовском морях 12 февраля ожидается сильный шторм

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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