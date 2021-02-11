Общество
На Черном и Азовском морях 12 февраля ожидается сильный шторм
Вакватории Черного иАзовского морей объявлено штормовое предупреждение. Обэтом сообщает Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям.
©pixabay.com
«12февраля вакваториях Черного моря (кроме восточной части) иАзовского моря ожидаются порывы ветра до25-28м/с; высота волн наЧерном море составит 30-50дм, наАзовском— 15-20дм; всеверо-западной части Черного моря возможно быстрое обледенение судов (IIуровень опасности, оранжевый)»,— сообщает ведомство.
Как сообщалось ранее, вУкраине 11февраля ожидаются осадки (снег, лдждь) игололедица.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo