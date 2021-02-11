Общество

Метеорологи ООН сообщили, что климатический цикл Ла-Нинья прошел свой пик

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Метеорологическое агентство ООН заявило, что явление Ла-Нинья в2020-2021 году прошло свой пик, ноего влияние натемпературу, режим дождя иштормы будет продолжаться, сообщает France24.

Метеорологи ООН сообщили, что климатический цикл Ла-Нинья прошел свой пик

©AFP

Ла-Нинья вызывает крупномасштабное понижение температуры поверхности вод вцентральной ивосточной части Тихого океана, происходящее каждые 2-7лет. Эффект оказывает воздействие напогоду вовсем мире. Ла-Нина обычно вызывает похолодание иболее влажные условия водних частях света иболее сухие— вдругих.

Поданным Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), вероятность того, что Ла-Нинья сохранится втечение февраля-апреля, составляет 65%. После этого тропическая часть Тихого океана вернется кнейтральным условиям капрелю-июню.

Все климатические явления внаше время происходят нафоне воздействия наклимат состороны человечества, которое приводит кповышению глобальной температуры, обострению экстремальных погодных явлений ивлияет насезонные выпадения осадков.

Несмотря наобщее охлаждающее влияние события Ла-Нинья, ожидается, что вфеврале-апреле 2021 года температура суши будет выше нормы для большей части земного шара.

Наибольшая вероятность повышения температур прогнозируется вЗападной, Центральной иВосточной Азии, атакже вюжной половине Северной Америки.

Повышенная вероятность необычно влажных условий ожидается набольшей части территории Юго-Восточной Азии, Австралии исеверной части Южной Америки, атакже наостровах вМеланезии. Вюжной части Африки также будут наблюдаться осадки, превышающие норму.

Метеорологи ООН сообщили, что климатический цикл Ла-Нинья прошел свой пик

©pixabay

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Шмыгаль рассчитывает, что пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС завершится в этом году

1 час ago

Нардеп от “Слуги народа” засветился на форуме у Лукашенко

1 час ago

Крупные инвестиционные проекты теперь будут поддерживаться государством

2 часа ago

Чемпион мира по футболу заразился COVID-19

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button