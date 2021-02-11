Метеорологи ООН сообщили, что климатический цикл Ла-Нинья прошел свой пик

Метеорологическое агентство ООН заявило, что явление Ла-Нинья в2020-2021 году прошло свой пик, ноего влияние натемпературу, режим дождя иштормы будет продолжаться, сообщает France24.

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Ла-Нинья вызывает крупномасштабное понижение температуры поверхности вод вцентральной ивосточной части Тихого океана, происходящее каждые 2-7лет. Эффект оказывает воздействие напогоду вовсем мире. Ла-Нина обычно вызывает похолодание иболее влажные условия водних частях света иболее сухие— вдругих.

Поданным Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), вероятность того, что Ла-Нинья сохранится втечение февраля-апреля, составляет 65%. После этого тропическая часть Тихого океана вернется кнейтральным условиям капрелю-июню.

Все климатические явления внаше время происходят нафоне воздействия наклимат состороны человечества, которое приводит кповышению глобальной температуры, обострению экстремальных погодных явлений ивлияет насезонные выпадения осадков.

Несмотря наобщее охлаждающее влияние события Ла-Нинья, ожидается, что вфеврале-апреле 2021 года температура суши будет выше нормы для большей части земного шара.

Наибольшая вероятность повышения температур прогнозируется вЗападной, Центральной иВосточной Азии, атакже вюжной половине Северной Америки.

Повышенная вероятность необычно влажных условий ожидается набольшей части территории Юго-Восточной Азии, Австралии исеверной части Южной Америки, атакже наостровах вМеланезии. Вюжной части Африки также будут наблюдаться осадки, превышающие норму.

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По материалам: Gismeteo