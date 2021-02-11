Общество

Коронавирус в Украине: последние данные и статистика по областям

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Коронавирус в Украине: последние данные и статистика по областям

В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 11 февраля, медики подтвердили 5 039 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник. 

В течение суток было проведено 43 126 тестирований на COVID (в том числе методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387). Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

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Также за минувшие сутки зафиксировано 124 летальных случая от COVID-19; выздоровели 6 568 человек; были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 1 784 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 335 случаев;
Винницкая область – 392 случая;
Волынская область – 125 случаев;
Днепропетровская область – 306 случаев;
Донецкая область – 156 случаев;
Житомирская область – 367 случаев;
Закарпатская область – 368 случаев;
Запорожская область – 182 случая;
Ивано-Франковская область – 482 случая;
Киевская область – 159 случаев;
Кировоградская область – 37 случаев;
Луганская область – 43 случая;
Львовская область – 319 случаев;
Николаевская область – 83 случая;
Одесская область – 155 случаев;
Полтавская область – 126 случаев;
Ривненская область – 139 случаев;
Сумская область – 102 случая;
Тернопольская область – 153 случая;
Харьковская область – 232 случая;
Херсонская область – 42 случая;
Хмельницкая область – 235 случаев;
Черкасская область – 129 случаев;
Черновицкая область – 291 случай;
Черниговская область – 81 случай.

Ранее мы писали о том, что  вакцинация украинцев от коронавируса начнется с 15 февраля. Она будет бесплатной и добровольной. Правительство смогло закупить 13,9 млн доз вакцин трех компаний-производителей.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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