Коронавирус в Украине: последние данные и статистика по областям

В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 11 февраля, медики подтвердили 5 039 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник.

В течение суток было проведено 43 126 тестирований на COVID (в том числе методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387). Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

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Также за минувшие сутки зафиксировано 124 летальных случая от COVID-19; выздоровели 6 568 человек; были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 1 784 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 335 случаев;

Винницкая область – 392 случая;

Волынская область – 125 случаев;

Днепропетровская область – 306 случаев;

Донецкая область – 156 случаев;

Житомирская область – 367 случаев;

Закарпатская область – 368 случаев;

Запорожская область – 182 случая;

Ивано-Франковская область – 482 случая;

Киевская область – 159 случаев;

Кировоградская область – 37 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Львовская область – 319 случаев;

Николаевская область – 83 случая;

Одесская область – 155 случаев;

Полтавская область – 126 случаев;

Ривненская область – 139 случаев;

Сумская область – 102 случая;

Тернопольская область – 153 случая;

Харьковская область – 232 случая;

Херсонская область – 42 случая;

Хмельницкая область – 235 случаев;

Черкасская область – 129 случаев;

Черновицкая область – 291 случай;

Черниговская область – 81 случай.

Ранее мы писали о том, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется с 15 февраля. Она будет бесплатной и добровольной. Правительство смогло закупить 13,9 млн доз вакцин трех компаний-производителей.

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По материалам: Подробности