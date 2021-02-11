330 тыс. человек испытывают нехватку питьевой воды из-за засухи в Китае

В Украине создадут базу ДНК

На Черном и Азовском морях 12 февраля ожидается сильный шторм

Снежный коллапс и морозы до -30: непогода в Украине усилится

Погода в Украине 12 февраля: ветрено, осадки в виде снега и дождя

Коронавирус в Украине: последние данные и статистика по областям

В Германии продлили локдаун

Непогода в Украине: спасатели предупредили о значительных осадках и гололедице

В Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД

Львовян призвали выйти на дистанционным режим работы