330 тыс. человек испытывают нехватку питьевой воды из-за засухи в Китае

Сотни тысяч людей вюжных ивосточных частях Китая, согласно заявлению центрального правительства, сталкиваются снехваткой питьевой воды из-за месячного сокращения количества осадков, сообщает SCMP.

Multiple regions ofZhejiang, Guangxi, and Yunnan Provinces inSouth #China are experiencing water shortages. The Ministry ofWater Resources dispatches teams tohelp combat the #drought that has affected 7.13 million muoffarmland. https://t.co/WG1kw0GL9k pic.twitter.com/tjjOz0mYR5

—The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) January27, 2021

Министерство водных ресурсов заявило вчетверг, что отзасухи пострадали более 500тыс.гагектаров пахотных земель, врезультате чего 330тыс. жителей сельской местности остались без питьевой воды.

Количество осадков врегионах кюгу отреки Янцзы соктября было на50-80% ниже нормы.

Поданным министерства, около 2,4 млн человек впровинциях Чжэцзян, Гуандун иФуцзянь уже пострадали отзасухи, иобеспокоенность растет впровинциях Гуанси, Хунань иЮньнань.

Согласно отчету государственной телекомпании CCTV, вТайчжоу, Чжэцзян, жители округа Саньмэнь переживают самую сильную засуху за50лет. Местные власти приказали отключить подачу воды вдома людей через день. Всельской местности питьевая вода доставляется жителям пожарными машинами.

©Getty Images

По материалам: Gismeteo