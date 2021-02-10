Ученые назвали простой способ продлить жизнь

Ежедневные прогулки позитивно влияют на продолжительность жизни. К соответствующему выводу пришли японские ученые из университета Осаки в ходе исследования, сообщает FaceNews.ua.

Авторы исследования в течение 13 лет наблюдали более чем за 27 тыс. людей в возрасте от 40 до 79 лет.

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В результате исследования ученые выяснили, что добровольцы, которые прогуливались каждый день в течение часа, имели более продолжительную жизнь, чем участники, которые вели неактивный образ жизни. Кроме того, активные участники реже обращались к врачам.

Также исследователи обнаружили, что важна не только продолжительность прогулки, но и ее темп. Участники исследования, которые предпочли более быструю ходьбу, жили дольше людей, которые предпочитали медленный темп.

Ученые выявили, что для увеличения срока жизни достаточно совершать каждый день прогулку продолжительностью не менее часа со скоростью не менее 4,83 км/час, или 100 шагов в минуту.

Ранее мы писали о том, что японцы раскрыли простой секрет долголетия.

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По материалам: Подробности