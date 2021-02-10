В супермаркете Киева уволили кассира за отказ обслуживать на украинском языке

В столичном супермаркете "Новус" кассира уволили за нежелание обслуживать клиентов на украинском языке. Об этом сообщает "Рух за мову" на странице в Facebook.

Так, 22 января жительница Киева Анна Сокол сообщила, что в супермаркете на улице Златоустовской кассир на ее просьбу говорить на украинском языке ответила "началось, бля*ь". Женщина потребовала руководство разобраться и принять меры по отношению сотрудницы Оксаны Семчук.

После этого покупатель получила ответ от управляющей данного магазина сети. В нем сообщалось, что руководство торговой точки приняло решение уволить кассира. С остальным персоналом провели образовательную беседу.

Также компания принесла Анне свои извинения за поведение их кассира и попросила прощения.

"Браво! Закони треба виконувати", "От і чудово. Українці будуть мати роботу. А моск*лики будуть без роботи", "У великих мережах, де є гаряча лінія, простіше поскаржитись. А що робити, коли в магазині лише один продавець? А ще коли нема конкуренції і лаятись не хочеться, бо тобі через день туди ходити?", – пишут пользователи в комментариях.

Напомним, с 16 января вся сфера обслуживания в Украине перешла на украинский язык. Обращаться к клиентам в кафе, ресторанах, магазинах, на заправках, в банках должны на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента.

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По материалам: Подробности