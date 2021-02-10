В Казахстане в морозную погоду «вырос» ледяной вулкан высотой более 13 м

ВАлматинской области наюго-востоке Казахстана появился необычный ледяной вулкан. Тысячи людей пришли полюбоваться ледяной горой высотой 13,7м, «выросшей» вначале февраля вокруг выхода наповерхность подземного источника, сообщает Science Times.

Вулкан образовался между селами Кеган иШрганак, в4часах езды отстолицы республики, города Нур-Султана.

Несмотря нанизкие температуры, туристы стекались кновой достопримечательности. Фото ивидео необычного вулкана облетели соцсети. Постоянно бъющий фонтан воды создал уоснования вулкана настоящий каток. Многие энтузиасты пытались подобраться как можно ближе кледяной горе ради эффектного фото.

Это непервый случай образования ледяного вулкана возле Алматы, в2020 году вэтой местности были замечены небольшие ледяные образования. Посвидетельствам местных жителей, новый вулкан стал первым непрерывно извергающим воду изсвоего кратера наверху.

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По материалам: Gismeteo