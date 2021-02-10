Общество
В Карпатах 9 февраля сохранится лавинная опасность наивысшего уровня
Ввысокогорье Ивано-Франковской иЗакарпатской областей 9февраля из-за оттепели иосадков будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3уровень).
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При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин иснежных карнизов.
© @lavyny.official
По материалам: Gismeteo