Общество

В Карпатах 9 февраля сохранится лавинная опасность наивысшего уровня

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Ввысокогорье Ивано-Франковской иЗакарпатской областей 9февраля из-за оттепели иосадков будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3уровень).

В Карпатах 9 февраля сохранится лавинная опасность наивысшего уровня

© @lavyny.official

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин иснежных карнизов.

В Карпатах 9 февраля сохранится лавинная опасность наивысшего уровня

© @lavyny.official

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Притула вышел из руководства партии «Голос»

1 час ago

Ученые создали уникальный тест на коронавирус: проводится с помощью смартфона

1 час ago

На ОВГЗ-аукционах 9 февраля привлечено почти 13,1 миллиарда

2 часа ago

УЕФА назвал ключевых футболистов сборной Украины на Евро-2020

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button