В Харькове разоблачили “правозащитников”, которые занимались сутенерством (фото)
В Харькове полиция разоблачила преступную группу, которая занимались сутенерством. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В "банду сутенеров" входило шесть человек. Они занимались "крышеванием" проституции в Московском районе. Маскировались злоумышленники под общественную организацию "Международный комитет защиты прав человека".
Организовал "бизнес" по продаже секс-услуг 29-летний житель Харькова. Еще один 28-летний соучастник обеспечивал защиту борделя от силовиков.
Четверо других мужчин работали посменно – охраняли "жриц любви" и возили их к клиентам.
Также полицейские установили 12 женщин, которые торговали своим телом.
Во время обысков правоохранители изъяли деньги, банковские карты, телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями, документы и личные записи.
Участники банды задержаны и отправлены под стражу. Их будут судить по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины – "сутенерство или вовлечение в занятие проституцией".
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали сутенера из СБУ, который "крышевал" проституток.
По материалам: Подробности