Собиравший на лечение деньги украинец полетел отдыхать в Доминикану

В Украине мужчина из Луцка по имени Дарий Зажицкий осенью собирал 50 тысяч долларов на операцию в Турции. Однако уже зимой он был замечен на отдыхе в Доминикане. 22-летний парень утверждает, что бабушка взяла кредит, чтобы помочь внуку отдохнуть на Карибах. Об этом сообщает "Перша сотня".

Как оказалось, молодой человек оправдываться не собирается.

Не имею желания сейчас давать никакие комментарии. Ничего никому не докажешь, не угодишь. Рассказывать обо мне в новостях тоже не нужно. Но вы уже как захотите: хотите – покажите мне с самой го**яной стороны, если хотите поймать на том хайп. Если нет, то просто закройте эту тему и нигде не освещайте. Я два слова скажу: есть люди, которые налили мне г**на, не зная ситуации, а потом через час все блоггеры все поудаляли и сказали: "Ну, ему нельзя нервничать, пусть отдохнет". Немного в этом не вижу логики. У нас очень черствые люди, менталитет украинский – гнилой.

На своей страничке в Instagram Дарий написал пост, в котором поблагодарил бабушку за неожиданный подарок (путевку в Доминикану). Также он отметил, что люди своими словами и обвинениями причинили ему боль, а ему нельзя волноваться из-за постоянных МРТ головы.

Отметим, что в Турции парню сделали операцию по пересадке костного мозга. Также он прошел курс химиотерапий в Украине.

Читайте также о самых популярных курортах, куда можно поехать после локдауна, а также сориентируют по ценам в 2021 году.

По материалам: Подробности