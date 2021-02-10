Штрафы и арест: что грозит украинцам за оскорбление полицейского

В среду, 10 февраля, в Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается наказывать за оскорбление полицейского арестом или исправительными работами.

Проектом закона предлагается внести изменения в статьи 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях, через добавление к ней дефиниции "оскорбление чести и достоинства сотрудника Национальной полиции Украины, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего", что заключается в "умышленных, публичных действиях, которые оскорбляют честь и достоинство, выраженные в неприличной форме, осквернение униформы".

Согласно документу, за неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей, а также умышленные, публичные действия, оскорбляющие честь и достоинство работника Национальной полиции выраженные в неприличной форме, осквернение полицейского обмундирования – будут наказывать штрафом в размере от 136 до 255 грн или общественными работами на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительными работами на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

По материалам: Подробности