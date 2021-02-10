Вюго-западные районы Западной Австралии пришло внезапное похолодание, которое стало причиной массовой гибели мелких птиц, известных среди местных жителей как древесные мартины, сообщает ABC Australia.

©Australia's Wildlife

Система низкого давления принесла несезоннй холод ипроливные дожди втечение нескольких дней после выходных. Администрация охраны парков идикой природы заявила, что после холодов было обнаружено множество мертвых птиц натерритории отОгасты доБанбери.

Древесный мартин повиду напоминает ласточку, эти птицы питаются насекомыми, холодная погода для многих изних оказалась губительной. Пернатые немогут регулировать температуру своего тела впрохладных условиях. Количество погибших птиц установить неудалось, ноэто было широко распространенным явлением.

Защитники природы призвали местных жителей привозить оставшихся вживых птиц вветеринарные пункты. Группа спасения иреабилитации диких животных Басселтона (FAWNA) организовала пункты лечения. По20-30 птиц помещали вподогретые ящики, вместе имбыло спокойнее, атакже удавалось быстрее согреться. Всех выживших птиц планируется выпустить взаболоченную местность, впривычную среду обитания.

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По материалам: Gismeteo