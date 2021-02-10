Общество

Осторожно: в Карпатах сохраняется значительная лавиноопасность

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9-10 февраля ввысокогорье Ивано-Франковской иЗакарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3уровень).

Осторожно: в Карпатах сохраняется значительная лавиноопасность

©pixabay.com

Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком. Часто лавины вызывает критическая масса свежевыпавшего снега.

Старайтесь невыходить вгорные районы водиночку, планируйте маршрут так, чтобы вернуться засветло.

Если вынаходитесь влавиноопасной местности, соблюдайте дистанцию, нонеотрывайтесь отгруппы, держите взоне видимости остальных участников. Избегайте длинных переходов, особенно наскалистых участках.

Осторожно: в Карпатах сохраняется значительная лавиноопасность

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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