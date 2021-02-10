Львовян призвали выйти на дистанционным режим работы

Власти Львова призывают жителей работать из дому в четверг, 11 февраля, в связи со снегопадами, которые продолжаются в городе. Школы будут работать в различном формате, но будут готовы принять учеников.

Об этом написал мэр Андрей Садовой в Facebook.

Он отметил, что по прогнозам погоды во Львове в ближайшие несколько дней выпадет месячная норма снега, усилятся ветер и мороз. Уже сейчас, по его словам, вся снегоочистительная техника работает в усиленном режиме.

"Прошу всех, кто имеет такую возможность, завтра остаться работать дистанционно и не выходить за пределы дома. Каждая школа сегодня совместно с родителями выбрала формат обучения до конца недели. Но несмотря ни на что, они все точно будут открытыми и дети могут приходить, если есть такая необходимость", – написал Садовой.

Ранее сообщалось, что в Киеве на борьбу со снегом выехал БТР. На отдельных участках возникли снежные заносы и гололедица, это затруднило движение машин.

Также мы писали о том, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.

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По материалам: Подробности