Дороги Киева чистят от снега более 470 единиц спецтехники

Киев, как имногие регионы страны, продолжает борьбу состихией. Задвое суток встолице намело около 30см снега. Дорожники ибригады коммунальщиков поручной уборке работают вусиленном режиме. Прошлой ночью наулицах столицы расчищали снег более 440 единиц спецтехники и40бригад поручной уборке. Утром количество снегоуборочных машин увеличили доболее чем 470, сообщает пресс-служба КГГА.

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Мэр Киева Виталий Кличко всреду вовремя онлайн-брифинга обратился кводителям спросьбой пользоваться общественным транспортом, невыезжать вгород частным авто!

«Берегите себя, нонеусложняйте ситуацию надорогах иработу снегоуборочной техники. Автомобили, припаркованные внеположенных местах, ите, что мешают уборке улиц, могут забрать эвакуаторы. Только заминувшие сутки они вывезли более 140авто, которые мешали дорожникам расчищать снег»,— сообщил мэр столицы.

Онотметил, что с8февраля вКиев ограничили въезд фур, что привело кскоплению крупногабаритных авто наосновных въездах встолицу. Чтобы ликвидировать заторы, полиция позволила грузовикам— понесколько авто— проезжать через город. Такой режим останется до11февраля.

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По материалам: Gismeteo