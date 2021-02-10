Общество

11 февраля в Украине ожидается снег, местами пройдут дожди

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Вчетверг, 11февраля, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, всеверных частях страны, атакже вТернопольской, Волынской, Ровненской иЛьвовской областях выпадет снег, вюжных областях ожидаются кратковременные дожди, наостальной части территории Украины— мокрый снег сдождем, надорогах удержится гололедица.

11 февраля в Украине ожидается снег, местами пройдут дожди

©pixabay.com

Вюжных частях страны, атакже вСумской области будет наблюдаться туман, видимость составит 40-800м.

Ветер сменных направлений, 4-12м/с, порывы до16м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −10…−6 °С, днем температура воздуха составит −5…+6 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −13…−9 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −5…+3 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−2…+2 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+7 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −2…+4 °С, днем воздух прогреется до+6…+12 °С.

11 февраля в Украине ожидается снег, местами пройдут дожди

©unsplash.com

По материалам: Gismeteo

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