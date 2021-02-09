Ученые воссоздали модель движения тектонических плит за 1 млрд лет (видео)

Тектонические плиты, покрывающие нашу планету, движутся примерно соскоростью роста ногтей, нозасотни миллионов лет этого достаточно, чтобы совершать дальние передвижения повсей планете. Ученые изСиднейского университета, Австралия, объединили миллиард лет изменений вкороткое видео, чтобы показать, как тектонические плиты менялись ивзаимодействовали стечением времени, сообщает Science Alert.

Движение плит было смоделировано наоснове геологических данных— магнетизма итипах материалов вобразцах горных пород, которые помогают сопоставить части континентов.

Помере движения плит меняется климат, приливы, миграция иэволюция животных, атакже вулканическая активность. Вчеловеческом масштабе это исчисляется сантиметрами вгод, ноконтиненты были повсюду. Такое неуютное место, как Антарктида, когда-то было цветущим континентом наэкваторе.

Чем дальше ученые углубляются впрошлое, тем сложнее представить, как двигались плиты. Остается более точно выяснить, как икогда сформировались тектонические пластины. Земля невероятно динамична, ееповерхность состоит изплит, которые постоянно толкают друг друга, что является уникальным для известных каменистых планет.

Понимание этого движения иего закономерностей помогает предсказать, насколько обитаемой наша планета останется вбудущем, атакже где искать ресурсы для обеспечения экологически чистой энергией.

©Alec Brenner/ Harvard University

По материалам: Gismeteo