Вторжение активного циклона принесет в Украину сильный снег и мощный ветер
Всвязи сперемещением активного циклона вУкраине 11-12 февраля ожидаются сложные погодные условия.
©Brendan McDermid| Reuters
Так, взападных, северных, большинстве центральных, вОдесской иНиколаевской областях прогнозируется значительный снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед, порывы ветра до15-20м/с, метели, снежные заносы, вКарпатском регионе— сильный дождь имокрый снег; гололедица надорогах страны, кроме юго-востока.
Втечение 12-13 февраля встране ожидается значительное снижение температуры; 14-18 февраля холодная погода сохранится.
Как сообщалось ранее, врезультате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание мокрого снега) вночь на9февраля в12областях страны были обесточены 273 населенных пункта.
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По материалам: Gismeteo