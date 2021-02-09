Общество

Вторжение активного циклона принесет в Украину сильный снег и мощный ветер

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Всвязи сперемещением активного циклона вУкраине 11-12 февраля ожидаются сложные погодные условия.

Вторжение активного циклона принесет в Украину сильный снег и мощный ветер

©Brendan McDermid| Reuters

Так, взападных, северных, большинстве центральных, вОдесской иНиколаевской областях прогнозируется значительный снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед, порывы ветра до15-20м/с, метели, снежные заносы, вКарпатском регионе— сильный дождь имокрый снег; гололедица надорогах страны, кроме юго-востока.

Втечение 12-13 февраля встране ожидается значительное снижение температуры; 14-18 февраля холодная погода сохранится.

Как сообщалось ранее, врезультате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание мокрого снега) вночь на9февраля в12областях страны были обесточены 273 населенных пункта.

Вторжение активного циклона принесет в Украину сильный снег и мощный ветер

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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