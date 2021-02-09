Общество

В Украине не готовы списки на вакцинацию от COVID-19

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В Украине не готовы списки на вакцинацию от COVID-19

Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин рассказал, что за неделю до прогнозируемого начала COVID-вакцинации списки на прививку еще не готовы. Он ожидает, что списки завершат верифицировать на следующей неделе.

Об этом шла речь на форуме "Украина 30".

По словам Кузина, списки на вакцинацию от коронавируса еще не верифицировали на уровне областей.

"Сейчас продолжается верификация списков, потому что это достаточно длительный процесс. Имеем надежду, что на следующей неделе этот процесс будет завершен окончательно во всех областях Украины. Финализированные (списки – ред.) еще не верифицированы на уровне областей", – сказал он.

Ранее мы писали о том, что в ВОЗ проверят "лабораторную" версию происхождения коронавируса.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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