В Киеве на борьбу со снегом выехал БТР

Во вторник, 9 февраля, в Киеве из-за продолжительного снегопада в городе заблокировано движение транспорта. Для ликвидации последствий задействовали бронетранспортеры и тракторы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

На отдельных участках возникли снежные заносы и гололедица, это затруднило движение машин.

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Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.

Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы. Для спасательных мероприятий задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор.

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.

Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.

Также мы писали о том, что в США женщина по имени Джанет Вуд пять дней провела в автомобиле, засыпанном снегом. Так, машина 77-летней Джанет оказалась в "снежном плену".

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По материалам: Подробности