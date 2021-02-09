Столицу замело: высота снежного покрова достигла 30 см
Задвое суток встолице выпало 30см снега— рекордный показатель для этой зимы. Все коммунальные службы работают вкруглосуточном режиме, всего город убирают отснега ильда более 6,5тыс. человек, сообщает пресс-служба КГГА.
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Несмотря наненастную погоду, намаршруты вышли почти 100% единиц общественного транспорта столицы: 520автобусов, 345троллейбусов, 266 трамваев и1358 единиц маршрутных такси частных перевозчиков. Обэтом сообщил вовремя онлайн пресс-брифинга заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
Вгороде ведется эвакуация транспортных средств, которые мешают движению общественного транспорта, экстренным службам иснегоуборочной технике. Засутки были эвакуирована 141 единица техники иболее 80единиц перемещено.
Напомним, вКиеве днем 11февраля иночью 12февраля ожидается значительный снег имокрый снег, (прирост снега до10-20см), налипание мокрого снега, порывы ветра до15-20м/с.
По материалам: Gismeteo