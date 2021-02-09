Сильный снег, метель и порывы ветра до 15-20 м/с: в Украине ожидается ухудшение погодных условий
8февраля взападных, центральных, атакже Житомирской, Киевской, Черниговской областях ожидается значительный снег, повсей территории страны— сильный ветер спорывами до15-20м/с, метели, снежные заносы (прирост снега до20-30см, вРовненской, Волынской иЛьвовской областях до30-40см).
©firtka.if.ua
НаПрикарпатье ивюжных областях прогнозируется снег спереходом вдождь, налипание мокрого снега, гололед, наЗакарпатье— значительный дождь (первый уровень опасности— «желтый»).
Надорогах страны образуется гололедица! Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта.
Водителей просят воздержаться отпутешествий автомобилями впериод непогоды инеоставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могли своевременно икачественно очистить дороги итротуары отснега!
©David Samson| Associated Press
По материалам: Gismeteo