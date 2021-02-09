Сильный снег, метель и порывы ветра до 15-20 м/с: в Украине ожидается ухудшение погодных условий

Снег в Украине: на дороги выведено 1530 единиц техники

Из-за непогоды в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта

Снегопады в Украине: что нужно знать автомобилистам

Погода в Киеве 9 февраля: ночью ожидается сильный снег

Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста

Из-за оттепели и осадков на западе Украины возникла угроза подтоплений

Греция продлила ограничения на международные авиарейсы

9 февраля в Украине ожидается снег, мокрый снег, местами – дожди

Кулеба назвал два теста, которые должен пройти мир во время пандемии