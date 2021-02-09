Сильный снег, метель и похолодание: в Киеве 11-12 февраля ожидается ухудшение погоды
ВКиеве днем 11февраля иночью 12февраля ожидается значительный снег имокрый снег, (прирост снега до10-20см), налипание мокрого снега, порывы ветра до15-20м/с, метели; надорогах снежные заносы, (первый уровень опасности— «желтый»).
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12февраля ожидается понижение температуры: ночью до−12…−10 °С, днем до−10…−8 °С.
Погодные условия могут привести кнарушению, анаотдельных участках дорог иулиц прекращению движения автотранспорта.
ВКиевской области 11февраля иночью 12февраля прогнозируется значительный снег имокрый снег, (прирост снега 10-20см), налипание мокрого снега, порывы ветра до15-20м/с, метели; вюжных районах— гололед, снежные заносы надорогах, гололедица (первый уровень опасности— «желтый»).
12февраля ожидается понижение температуры: ночью до−15…−10 °С, всеверных районах до−18°С, днем до−13…−8 °С.
Погодные условия могут привести кперебоям энергоснабжения вотдельных населенных пунктах инарушению, анаотдельных участках дорог иулиц прекращению движения автотранспорта.
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По материалам: Gismeteo