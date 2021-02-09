Сильный снег, метель и похолодание: в Киеве 11-12 февраля ожидается ухудшение погоды

В Израиле начали бесплатно прививать от коронавируса иностранцев и беженцев

В Киеве 10 февраля ночью ожидается сильный снег

Великобритания ужесточает правила въезда

Столицу замело: высота снежного покрова достигла 30 см

В Киеве на борьбу со снегом выехал БТР

Вторжение активного циклона принесет в Украину сильный снег и мощный ветер

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Погода в Украине 10 февраля: облачно с прояснениями, осадки в виде снега и дождя

Огромные пробки и очереди на остановках: что происходит в Киеве (фото)