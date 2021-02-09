Погода в Украине 10 февраля: облачно с прояснениями, осадки в виде снега и дождя
Всреду, 10февраля, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, всеверных частях страны, атакже вВолынской, Ровненской иЛьвовской областях выпадет снег, вюжных областях пройдут дожди, наостальной части территории Украины прогнозируется мокрый снег сдождем, надорогах образуется гололедица.
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Ветер юго-восточный, юго-западный, 4-11м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −12…−8 °С, днем температура воздуха составит −7…+1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −8…−6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −6…+5 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−6…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до0…+4 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −6…+3 °С, днем воздух прогреется до+6…+10 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo