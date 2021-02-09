Общество

Погода в Украине 10 февраля: облачно с прояснениями, осадки в виде снега и дождя

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Всреду, 10февраля, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, всеверных частях страны, атакже вВолынской, Ровненской иЛьвовской областях выпадет снег, вюжных областях пройдут дожди, наостальной части территории Украины прогнозируется мокрый снег сдождем, надорогах образуется гололедица.

Погода в Украине 10 февраля: облачно с прояснениями, осадки в виде снега и дождя

©pixabay.com

Ветер юго-восточный, юго-западный, 4-11м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −12…−8 °С, днем температура воздуха составит −7…+1 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −8…−6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −6…+5 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−6…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до0…+4 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −6…+3 °С, днем воздух прогреется до+6…+10 °С.

Погода в Украине 10 февраля: облачно с прояснениями, осадки в виде снега и дождя

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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Admin

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