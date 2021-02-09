Огромные пробки и очереди на остановках: что происходит в Киеве (фото)

Во вторник, 9 февраля, из-за продолжительных снегопадов Киев оказался буквально парализован пробками. Люди не могут добраться на работу не только на собственном транспорте, но и общественном.

Практически полностью в городе остановились:

проспект Победы,

бульвар Тараса Шевченко,

Льва Толстого,

Бассейная,

Кольцевая дорога в районе Вишневого и Софиевской Борщаговки,

мост Патона и Дарницкий мост с левого берега.

Ситуация в Киеве / Фото: соцсети



Ситуация в Киеве / Фото: соцсети



Ситуация в Киеве / Фото: соцсети



Ситуация в Киеве / Фото: соцсети



Ситуация в Киеве / Фото: соцсети



Ситуация в Киеве / Фото: соцсети



Ситуация в Киеве / Фото: соцсети



Ситуация в Киеве / Фото: соцсети



Большинство горожан так и не прислушались к советам киевской мэрии с просьбой воздержаться от поездок на собственном автомобиле. Однако, с проблемой столкнулись и те, кто решил воспользоваться общественным транспортом. Без перебоев в работе работает только столичный метрополитен.

А вот на автобусных остановках начались массовые столпотворения. Транспорт глох, пассажирам приходилось толкать автобусы.

Кроме того, на дорогах уже произошло множество ДТП.

"По прогнозам снегопад продолжится и в среду. Просим не использовать личные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, крайних полосах дорог и тротуарах. По возможности, отдавайте предпочтение в движении спецтранспорта, который очищает улицы", – написал "Киевавтодор".

Синоптики также прогнозируют, что этой ночью метель начнется с новой силой. Массивные осадки ожидаются вплоть до полудня завтрашнего дня. Очень сложная ситуация ожидается в четверг. Из-за потепления снег перемешается с дождем. Дороги превратятся в каток. Такая же ситуация, но с дополнением ветра, будет и в пятницу.

День без снега ожидается разве что в будущий понедельник, 15 сентября. Тогда днем морозы будут -16, ночью -22. Потом метель пустится вновь. Во вторник днем -19, ночью -25.

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.

Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.

Также мы писали о том, что в США женщина по имени Джанет Вуд пять дней провела в автомобиле, засыпанном снегом. Так, машина 77-летней Джанет оказалась в "снежном плену".

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По материалам: Подробности