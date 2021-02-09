Киевлянам рекомендуют не отправлять детей в школу

Во вторник, 9 февраля, в Киеве также прогнозируют непогоду. Ухудшение погодных условий, как обещают местные власти, не повлияет на работу столичных учреждений образования. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

9 февраля в столице прогнозируют метель и гололедицу, а ночью – сильный снег и порывы ветра до 20 метров в секунду. Из-за непогоды жителям Киева рекомендуют оставить своих детей дома и не отправлять в учебные заведения.

"Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома", – заявили в КГГА.

Также киевлян просят без необходимости не пользоваться личным транспортом и не парковать автомобили на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.

Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.

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По материалам: Подробности