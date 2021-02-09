Общество

«Желтое» предупреждение: в Украине 9 февраля ожидается сильный ветер и гололедица

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9февраля вУкраине, кроме запада, ожидается сильный ветер спорывами до15-20м/с; надорогах страны, кроме юга иЗакарпатья, образуется гололедица. Объявлен первый уровень опасности— «желтый».

«Желтое» предупреждение: в Украине 9 февраля ожидается сильный ветер и гололедица

©Reuters

ВКиеве иКиевской области 9февраля надорогах сохранится гололедица.

Такие погодные условия могут привести кнарушению движения автотранспорта наотдельных участках дорог иулиц— прекращению движения.

Спасители обращаются квладельцам транспортных средств спросьбой воздержаться отпутешествий автомобилями впериод непогоды инеостанавливать транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могли своевременно икачественно очистить дороги итротуары отснега!

«Желтое» предупреждение: в Украине 9 февраля ожидается сильный ветер и гололедица

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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