Весенний призыв в армию по новым правилам: основные изменения

Верховная Рада в сентябре поддержала законопроект, который предполагает значительное увеличение штрафов за уклонение от армии в Украине, а теперь стало известно, что во время весеннего призыва срочников будут отправлять сразу в военные части, а потом в учебные центры.

Как пояснил подполковник Роман Потерлевич, офицер сектора комплектования территориального центра комплектования, во время прошлых призывов срочников сначала направляли в учебные центры, а затем распределяли по воинским частям, а сейчас они будут проходить подготовку непосредственно в воинских частях.

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Принимать там присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией.



"А только после этого их будут направлять в учебные центры для обучения конкретной военной специальности. Конечно, для командиров частей такое нововведение – на руку, ведь общаясь с человеком, проще определить, кто на что способен и кому какая специальность лучше подойдет", – отметил Потерлевич, пишет "Армияinform".

Отмечается, что первые отправки призывников в воинские части запланированы на апрель.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 50 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Кроме того, 79 военнослужащих скончались по другим причинам, а боевые ранения получили 339 военных.

Ранее сообщали о том, что в армию будут забирать прямо со школьной скамьи.

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По материалам: Подробности