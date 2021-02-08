Снегопады в Украине: что нужно знать автомобилистам

Вследствие действия циклона в понедельник, 8 февраля, Украину накрыли сильные снегопады, из-за чего движение транспорта значительно затруднилось, а некоторые города даже ввели запрет на въезд крупногабаритного транспорта.

Спасатели призывают воздержаться от поездок на автомобилях, а также просят владельцев автомобилей не оставлять транспорт вдоль дорог, чтобы тот не мешал работе снегоуборочной техники.

Читайте также

Женщина пять дней просидела в машине из-за снегопада

Где ввели ограничение движения транспорта

Житомирская область

С 12:00 8 февраля ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта на автодорогах М-06 Киев – Чоп и М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

Черниговская область

С 13:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств в направлении города Киев дорогами:

М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи (от границы с Киевской областью к КПП "Новые Яриловичи");

Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка (от границы с Сумской областью до границы с Киевской областью).

Волынская область

Запрещено движение автотранспортных средств всех категорий на автомобильной дороге

Т-18-02 / М-07 / – Маюничи – Большая Осница – Красноволя – Колки – / Р-14 / – Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь – / Н-17 / на участке с. Торчин – с. Шклинь.

Движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств ограничено на автомобильных дорогах государственного значения:

Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – / М-06 / на участке Владимир-Волынский – с.Павловка;

Т-03-05 Нововолынск – Березовка – Павловка – Михайловка на участке с.Павловка – смт.Локачи;

Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно (в пределах Волынской области).

Ривненская область

С 12:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств в направлении города на участке автодороги М-06 Киев – Чоп, км 258 + 513 432 + 877

Киевская область

С 13.00 действуют ограничения движения грузового транспорта на дорогах государственного значения Киевской области. Кроме этого, с 15.00 запрещено транзитное движение большегрузного транспорта через город Киев.

Ограничения действуют на дорогах:

М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи

М-03 Киев – Харьков – Довжанский

М-05 Киев – Одесса

М-06 Киев – Чоп

М-07 Киев-Ковель – Ягодин

Н-01 Киев – Знаменка

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь

Черкасская область

С 13.00 ограничено движение грузового и общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах области:

М-05 Киев – Одесса (км 143 + 009 – км 237 + 089)

Н-01 Киев – Знаменка (км 123 + 687- км 242 + 004);

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь (км 81 + 003 – км 168 + 695).

Полтавская область

На двух дорогах действуют ограничения движения грузового автотранспорта:

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь

М-03 Киев – Харьков – Довжанский

В "Укравтодоре" отмечают, что информация о снятии ограничений и восстановлении движения автотранспорта в областях будет предоставляться дополнительно.

Где размещены площадки для отстоя авто вдоль дорог

Водителям крупногабаритного транспорта на период непогоды и действующих ограничений рекомендуют пользоваться площадками для отстоя, которые расположены вдоль государственных автодорог.

Все площадки отмечены на Google-карте, которая доступна по ссылке.

Куда обращаться водителям в случае возникновения ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением дорожного движения на дорогах государственного значения можно обратиться к дежурным диспетчерам служб в областях. Номера их телефонов доступны по ссылке.

Для получения информации о состоянии проезда по автодорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации граждане могут воспользоваться круглосуточной горячей линией "Укравтодора": (044) 287-11-40.

Для координации действий региональных служб автомобильных дорог при "Укравтодоре" круглосуточно работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Когда прекратятся снегопады

По данным "Укргидрометцентра", в ближайшие три дня погода не изменится. В большинстве областей синоптики прогнозируют снег и мокрый снег.

Так, во вторник, 9 февраля, на всей территории Украины, кроме запада, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, гололедица, в северных и восточных областях – метели, в центральных – налипание мокрого снега, гололед. Температура ночью 9 февраля будут примерно 3-11°С мороза, днем – 0-5°С мороза. В центральных областях будет 0-5°С тепла, на Закарпатье и на юге днем будет 6-11°С тепла.

8-9 февраля из-за оттепели и осадков на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

10 и 11 февраля ночью ожидается в среднем 0-6°С мороза, а днем – от 3°С мороза до 3°С тепла. Например, на севере Украины ночью будет 9-16°С мороза, а днем – 3-8°С мороза.

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.

Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности