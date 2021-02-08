Общество

Снег в Украине: на дороги выведено 1530 единиц техники

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Небольшой снег посостоянию на10:00 8февраля наблюдался воЛьвовской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Тернопольской, Ровненской областях ивгороде Киев, вЗакарпатской области— дождь, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

Снег в Украине: на дороги выведено 1530 единиц техники

©pixabay.com

Обесточенных населенных пунктов, согласно данным Укрэнерго, нет.

Поинформации Службы автомобильных дорог, проезд надорогах общего пользования обеспечен. ОтУкравтодора задействовано более 1тыс.800 работников и1тыс.530 единиц техники.

Для мониторинга обстановки наслучай осложнения погодных условий иоказания помощи вИвано-Франковской области наВышковском, Яблуницком, Буковецком иКривопольском перевалах отГСЧС привлечено 4единицы техники (передвижные пункты обогрева) и12человек личного состава.

Напомни, вУкраине днем ожидается снег, метели, взападных, северных ицентральных областях— значительный снег, наюге страны ивКарпатском регионе— мокрый снег сдождем, налипание мокрого снега, гололед, наЗакарпатье— значительный дождь. Надорогах образуется гололедица. Ветер восточный, 7-12м/с спорывами до15-20м/с.

Снег в Украине: на дороги выведено 1530 единиц техники

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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