Снег и ситуация на дорогах: где в Киеве не проехать

В понедельник, 8 февраля в столице Украины, Киеве, начался снег. В связи с этим, в городе усугубилась ситуация на дорогах. Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

Так, значительно затруднено движение на мостах и на прилегающих к ним участках.

На правом берегу города образовались пробки:

на проспекте Победы,

Голосеевском проспекте,

Набережно-Крещатицкой,

Жилянской,

бульваре Леси Украинки,

проспекте Лобановского,

бульваре Шевченко.

Один большой затор – на Житомирском шоссе и проспекте Победы в направлении в центр.

На левом берегу значительные проблемы с трафиком:

на въездах на мосты и непосредственно на них,

на проспекте Шухевича,

бульваре Перова,

Броварском проспекте,

проспекте Бажана.

Ранее сообщалось, что в Украину идет новое сильное похолодание, "настоящая зима" установится минимум на две недели.

По материалам: Подробности