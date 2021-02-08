Общество

Снег и ситуация на дорогах: где в Киеве не проехать

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Снег и ситуация на дорогах: где в Киеве не проехать

В понедельник, 8 февраля в столице Украины, Киеве, начался снег. В связи с этим, в городе усугубилась ситуация на дорогах. Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

Так, значительно затруднено движение на мостах и на прилегающих к ним участках.

На правом берегу города образовались пробки:

  • на проспекте Победы,
  • Голосеевском проспекте,
  • Набережно-Крещатицкой,
  • Жилянской,
  • бульваре Леси Украинки,
  • проспекте Лобановского,
  • бульваре Шевченко.
  • Один большой затор – на Житомирском шоссе и проспекте Победы в направлении в центр.

На левом берегу значительные проблемы с трафиком:

  • на въездах на мосты и непосредственно на них,
  • на проспекте Шухевича,
  • бульваре Перова,
  • Броварском проспекте,
  • проспекте Бажана.

Ранее сообщалось, что в Украину идет новое сильное похолодание, "настоящая зима" установится минимум на две недели.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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