Общество

Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна

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Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна

Синоптики прогнозируют, что в 2021 году весна будет ранней, настоящее тепло придет в Украину в конце февраля, но не исключено, что в марте будут кратковременные периоды похолодания, даже со снегом.

По словам синоптиков, первое значительное потепление будет в двадцатых числах февраля. В целом месяц будет щедрым на осадки и погодные "качели", когда морозы будут чередоваться с периодами оттепели.
 
Народный синоптик Леонид Горбань говорит, что с 10 по 12 февраля температура воздуха в Украине вновь упадет, но не критично: до 6 градусов мороза.

13 февраля, на один день, будет незначительно потепление до 1-2 градусов с отметкой "минус" (на эту же дату прогнозируется снегопад).

С 14 февраля вновь ожидается резкое похолодание до 10 градусов днем и 13-17 градусов ниже нуля в ночное время суток. С 18 февраля в Украине станет теплее: столбики термометров будут показывать от 3 мороза до 2 градусов тепла.

Ранее мы писали о том, сурок Тимка дал прогноз на весну. 

Кроме того, в ГСЧС предупредили украинцев о непогоде, морозе и снегопаде 8 февраля. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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