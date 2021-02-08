Общество

Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста

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Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста

9 февраля чтят память Иоанна Златоуста, известного как архиепископа Константинопольского, который является одним из самых почитаемых святых. Ему молятся о помощи в духовном развитии, поиске себя и благополучии в семейных отношениях.

Иоанн Златоуст – защищает людей, которые находятся в отчаянии. В этот день стоит поминать близких и готовить ритуальные блюда.

Считается, что Златоустов день прекрасно подходит для лечения зубной боли. 

Что нельзя делать 9 февраля в день Иоанна Златоуста 

  • Нельзя в этот день получать и дарить подарки. Считалось, что 9 февраля происходят плохие порчи и наговоры.
  • На Златоуста нельзя мыть голову – плохая примета.

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Народные приметы на 9 февраля в день Иоанна Златоуста 

  • Облака быстро идут по направлению ветра – примета того, что снега не будет. Если же они движутся против ветра – это приведет к снегопадам.
  • Низкое небо 9 февраля – наступят холода.
  • Обжечься, споткнуться и порезаться 9 февраля – плохая примета. 

Узнайте также, гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля для каждого знака зодиака. 

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По материалам: Подробности

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