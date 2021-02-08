Общество

Погода в Киеве 9 февраля: ночью ожидается сильный снег

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Вовторник, 9февраля, вКиеве ночью обрушится сильный снег имощный ветер, утром иднем— небольшой снег.

Погода в Киеве 9 февраля: ночью ожидается сильный снег

©GETTY IMAGES

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −7… −3°С.

Ветер восточный спереходом взападный, ночью, 7-13м/с, днем 4-9м/с.

Атмосферное давление составит 737мм рт.ст.

Солнце взойдет в07:19, азайдет в17:04. Долгота дня составит 9ч 45мин.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Погода в Киеве 9 февраля: ночью ожидается сильный снег

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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