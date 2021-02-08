Общество
Погода в Киеве 9 февраля: ночью ожидается сильный снег
Вовторник, 9февраля, вКиеве ночью обрушится сильный снег имощный ветер, утром иднем— небольшой снег.
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Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −7… −3°С.
Ветер восточный спереходом взападный, ночью, 7-13м/с, днем 4-9м/с.
Атмосферное давление составит 737мм рт.ст.
Солнце взойдет в07:19, азайдет в17:04. Долгота дня составит 9ч 45мин.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
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По материалам: Gismeteo