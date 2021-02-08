Кулеба назвал два теста, которые должен пройти мир во время пандемии

В понедельник, 8 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух тестах, которые должен пройти мир во время пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По его словам, первый тест – это доступ к вакцине, этот тест сейчас проходят.

Здесь я хочу сказать спасибо всем друзьям Украины в мире, которые сотрудничают с нами в вопросе поставок вакцины… И сейчас мы уже видим, как дипломатам приходится искусно балансировать войну за вакцины с необходимостью помогать ближайшему партнеру.

Вторым тестом Кулеба назвал восстановление мобильности в мире, в том числе и полноценное функционирование безвиза между Украиной и ЕС.

Насколько мобильность восстановится во время контролируемой пандемии и после ее затухания, не будут ли придуманы искусственные ограничения для контроля над передвижением, не будут ли введены дополнительные сложности и процедуры, где пройдет грань между умными процедурами для защиты здоровья граждан и процедурами, которые существенно ограничивают мобильность – это будет тест для человечества в его единстве.

Читайте также, Евросоюз назвал страны, с которыми готов открыть границы. Документ носит рекомендательный характер, то есть государства-члены Евросоюза могут по своему усмотрению с 28 января поэтапно начать отмену ограничений на поездки для граждан шести стран из "белого списка".

Кроме того, Министр иностранных дел Украинцы Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинцы не могут свободно передвигаться по миру не из-за политических или юридических проблем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности