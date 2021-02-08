Общество

Из-за снегопадов, оттепели и дождей в Карпатах возможен сход лавин

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Всвязи соснегопадами, дальнейшей оттепелью идождями, 8февраля, ввысокогорье Ивано-Франковской иЗакарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3уровень).

Из-за снегопадов, оттепели и дождей в Карпатах возможен сход лавин

©pixabay.com

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный.

Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком. Часто лавины вызывает критическая масса свежевыпавшего снега.

Лавины обладают большой массой искоростью, они вызывают травмы, которые наносятся врезультате столкновения скамнями идеревьями, атакже сдавливания тела многотонными массами снега ипадения пострадавшего собрыва.

Из-за снегопадов, оттепели и дождей в Карпатах возможен сход лавин

© @lavyny.official

По материалам: Gismeteo

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