Общество

Из-за оттепели и осадков на западе Украины возникла угроза подтоплений

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Всвязи соттепелью иосадками 8-9 февраля ожидается повышение уровней воды вреках взападных областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

Из-за оттепели и осадков на западе Украины возникла угроза подтоплений

©mukachevo.net

8февраля засчет усиления ледообразовательных процессов нареках бассейна Припяти— на0,1-0,5м, свозможным достижением отметки затопления приусадебных участков вРатновском районе Волынской области; судержанием воды впоймах рек Припять, Стоход вРатневском, Любешевском районах Волынской области иреки Стырь вЗаречнянском районе Ровненской области («желтый» уровень опасности).

8-9 февраля нареках Закарпатской области нафоне высокой водности ожидается восстановление повышения уровней воды на0,5-1,2м над текущими уровнями, набольшинстве рек впределах русел, без негативных последствий. Ожидается формирование значительного местного исклонного стока сподтоплением пониженных участков, особенно внаселенных пунктах врезультате захламления русел поточков иводоотводных канав.

Выход воды напойму ожидается нареке Латорица— город Мукачево иреке Старая— село Зняцево.

Внижних течениях реки Латорица, город Чоп, сохранится высокий слой воды назаводи.

Внижних течениях реки Боржава сохранится вода назаводи смедленным повышением иподтоплением автодороги Шаланки— В. Комяты, возможно также подтопление сельскохозяйственных угодий сел Заречье, Сельце, Каменская, В.Комяты, М.Комяты.

Из-за оттепели и осадков на западе Украины возникла угроза подтоплений

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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