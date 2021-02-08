Из-за непогоды в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта
Всвязи ссильным снегопадом с15:00 8февраля въезд крупногабаритного транспорта встолицу будет временно ограничен, сообщает пресс-служба КГГА.
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Ограничение будет действовать доулучшения погодных условий, очем будет сообщено отдельно. Соответствующее решение властей позволит минимизировать возникновение заторов наавтодорогах иобеспечить движение снегоуборочной техники.
Департамент муниципальной безопасности обращается кводителям крупногабаритного транспорта спросьбой заранее учесть эту информацию иформировать свои маршруты вобъезд Киева.
Киевлян просят повозможности непользоваться личным автотранспортом, атакже непарковать свои машины вдоль улиц, дорог ивзапрещенных для этого местах, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд снегоуборочной техники. Автомобили, мешающие расчищать дороги города отснега, эвакуируют.
©Василий Артюшенко| ZN.UA
По материалам: Gismeteo