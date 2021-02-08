Греция продлила ограничения на международные авиарейсы

В Греции продолжили ограничения на внутренние и международные рейсы до 15 февраля и 22 февраля соответственно из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Ekathimerini.

Так, пассажиры, которые летят в Грецию, должны сдать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия и пройти тестирование на коронавирус по прилету. Кроме того, все иностранные путешественники по прибытию в страну должны пойти на семидневный карантин.

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Путешественники из Великобритании продолжат проходить экспресс-тест по прибытии, тогда как рейсы из Турции останутся приостановленными, сообщили в администрации гражданской авиации.

Большинство рейсов из стран, не входящих в ЕС, за исключением 10 стран, запрещены. На внутренних рейсах разрешаются только важные путешествия.

Ранее Греция усилила карантин в некоторых регионах, включая Афины, чтобы остановить распространение коронавируса, после всплеска инфекций в последние дни.

По новым правилам, которые будут действовать как минимум до 15 февраля, власть расширила на часа ночной комендантский час в выходные в районах с большим количеством случаев заболевших.

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По материалам: Подробности