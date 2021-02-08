Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля для каждого знака зодиака

Февраль многие астрологи считают самым благоприятным месяцем зимы. Астрологи говорят, что вторая неделя февраля обещает быть более спокойной, нежели первая, поскольку энергетика звезд и планет станет немного спокойнее.

Гороскоп на неделю – Овен

Привлечь счастье и успех Овнам помогут позитивные установки на каждый день. Нужно говорить себе почаще что-нибудь хорошее и мотивирующее, а также поменьше сомневаться в себе. Сейчас такое время, когда даже небольшая капля сомнений может стать причиной череды проигрышей, проблем и неурядиц. Это очень опасное время для бездействия.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцам нужно научиться управлять эмоциями. В противном случае будет много ссор и конфликтов, которые не просто выбьют их из колеи, а наполнят их жизнь хаосом и проблемами. Ключ к успеху на этой неделе — в поиске компромиссов. Тельцам стоит поберечь свои нервы. Сейчас подходящее время для поездок, смены обстановки, перестановки мебели и дорогостоящих покупок.

Гороскоп на неделю – Близнецы

У Близнецов самой важной на этой неделе станет сфера финансов. В ней наступит некоторое затишье, которым можно воспользоваться в своих целях. Людям этого знака стоит следовать правилам успеха, которые проверены временем. Настало время реализации своих целей и мечтаний. В любовной сфере Близнецы тоже получат мощный позитивный заряд энергии от звезд и планет. Это будет время, когда можно угнаться за двумя зайцами и усидеть на двух стульях. Самое главное — заменить чрезмерную активность на своевременный отдых, чтобы не перегорать.

Гороскоп на неделю – Рак

У Раков начинается очень благоприятный период для самоанализа и духовных практик. Это значит, что можно будет обрести внутреннюю гармонию и спокойствие, найти ответы на волнующие жизненные вопросы. Сейчас нельзя упускать никаких деталей. Важна каждая мелочь. Многих Раков ждут приятные внеплановые изменения в любви.

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Гороскоп на неделю – Лев

У Львов наступает благоприятный период в любви. Их энергетика будет очень мощной, поэтому они смогут побороть свои страхи и неуверенность. Это будет идеальное время для извинений и примирения. С большой вероятностью Львам удастся решить все внутренние проблемы в семье. В конце рабочей недели наступит благоприятное время для начала новых проектов и продвижения идей. Львам может поступить предложение с другого места работы.

Гороскоп на неделю – Дева

У Дев сейчас то самое время, когда без особого труда можно притягивать желаемое силой мысли. Не стоит таить в себе обиды, разрабатывать планы мести, разжигать агрессию. Все это провоцирует неудачи. Начало недели подходит для духовных практик и осознанных сновидений. На выходных Девам захочется сменить приоритеты, но астрологи настоятельно рекомендуют этого не делать. Энергетика недели плохо подходит для кардинальных перемен в жизни. Это может стать началом неблагоприятного периода.

Гороскоп на неделю – – Весы

В период с 8 по 12 февраля Весов ожидают некоторые трудности в общении с людьми. Людям этого знака стоит помнить про советы о том, как оставаться спокойными даже в самой сложной ситуации. 13 и 14 числа обстановка стабилизируется, но не до конца. Выходные лучше провести рядом с близкими, родственниками и друзьями. Не нужно думать о проблемах, работе, делах, пишет dailyhoro.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут удачливыми и успешными, но им то и дело будет не хватать сил и энергии на решение каких-то важных проблем. На радаре могут возникнуть новые проблемы, но это не значит, что они не решаемы. Скорпионы смогут преодолеть все, что приготовила им судьба. Самое главное сейчас — перестать руководствоваться своими внутренними "хочу". Нужно заниматься своими обязанностями и перестать быть эгоистами.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Окружающие часто внушают нам ложные деструктивные истины, пусть даже порой и не специально. Стрельцам в период с 8 по 14 февраля стоит думать преимущественно своей головой, обходя стороной непрошеные советы. Нужно правильно планировать дела и поменьше рисковать. В любовной сфере стоит проявлять больше отзывчивости. Нельзя давать пустые обещания, особенно второй половинке. Это чревато ссорами.

Гороскоп на неделю – Козерог

Уже в понедельник утром Козероги смогут стать продуктивнее и креативнее благодаря мощной Венере. Неделя идеально подходит для уборки, домашних дел, покупки мебели, перестановки, путешествий. Астрологи советуют доводить дела до конца. В любви многим Козерогам удастся открыть новые грани. Не нужно переоценивать себя, но и бояться идти вперед тоже не стоит.

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Гороскоп на неделю – Водолей

У Водолеев начинается период, когда может появиться необходимость в неожиданных покупках, не запланированных ранее. Кто-то может распускать неприятные слухи. Не стоит реагировать на это: агрессор получит по заслугам.

Гороскоп на неделю – Рыбы

В делах и в работе Рыбам стоит действовать согласно планам. В любви же можно разрывать шаблоны и рисковать. Для продуктивности очень важным компонентом станет правильный режим дня. Астрологи советуют не отклоняться от стандартного распорядка. Не нужно объяснять причины своих поступков посторонним людям. Эксперты также рекомендуют воздержаться от критики в адрес близких.

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По материалам: Подробности