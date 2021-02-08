9 февраля в Украине ожидается снег, мокрый снег, местами – дожди
Вовторник, 9февраля, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, всеверных частях страны, атакже вВолынской, Ровненской иЛьвовской областях ожидается снег, местами— значительные осадки. ВНиколаевской, Херсонской иОдесской областях пройдут дожди, наостальной части территории Украины пройдет мокрый снег сдождем, надорогах образуется гололедица.
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ВДнепропетровской области сгустится туман, видимость снизится до800м.
Ветер юго-восточный, юго-западный, 4-13м/с, порывы до16-18м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −12…−7 °С, днем температура воздуха составит −6…+5 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −7…−5 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −5…+3 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−8…−6 °С, днем температура воздуха поднимется до+1…+3 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −5…+4 °С, днем воздух прогреется до+5…+9 °С.
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По материалам: Gismeteo